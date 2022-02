15 kuldreeglit, mida vannitoa plaatimisel silmas pidada

Enamasti kaetakse vannitoa seinad ja põrand keraamiliste plaatidega, mis on niiskuskindlad ja kergesti hooldatavad. Kuna vannituba on reeglina väike ning akendeta ruum, tuleks leida plaadid, mis muudavad ruumi visuaalselt avaramaks. Tasub teada, et lisaks tumedatele plaatidele, teevad ruumi väiksemaks ka erksavärvilised seinaplaadid. Seega võib näiteks laimirohelise või türkiissinise lemmikvärvi valimine vannitoa seina anda hoopis pettumust valmistava lõpptulemuse. Väikeses vannitoas võiks eelistada pigem heledat plaati ning lisada hiljem värve teiste sisustuselementidega. Kui aga ruumi jagub, siis miks mitte katsetada efektseid värve.

Samas ei pruugi olla parimaks lahenduseks ka säravvalge plaat, sest heledaid toone ja valgeid vuugivahesid on raske puhtana hoida. Vältimaks kollaseid rante valgel seinal ja põrandal, peaks nii plaate kui vuuke pesema iganädalaselt. Kui ka seina on valitud hele plaat ja vuuk, siis põrandal võiks kasutada veidi tumedamaid vuuke, sest nende puhtana hoidmine on veelgi aeganõudvam.

Kombineerimine muudab ilma põnevamaks

Kui üheplaaniline hele plaat paistab igavana, võib isikupära lisada tagasihoidliku mustri või tekstuuriga, samuti võib omavahel kombineerida läikivaid ja matte või siledaid ja karedaid plaate. Soovi korral võib heledate plaatide kõrvale mõõdukas doosis sobitada ka erksavärvilisi plaate. Mõnikord ei teata, et vannitoa suurusest sõltub ka plaadi suurus – väikesed plaadid sobivad väikesesse ja suured plaadid suurde vannituppa. Kui on soovi rohkem nokitseda ja põnevamat tulemust saavutada, võib kombineerida ka suuri plaate väikestega ja luua nii omanäolise mosaiigi. Kui vannituba on pikk ja kitsas, saab proportsioone pehmendada, kui plaatida tagasein tumedamate ja külgseinad heledamate plaatidega.

Plaatimise reeglid

1. Enne plaatimist taga hea hüdroisolatsioon, et niiskus ei hakkaks kahjustama konstruktsioone ega tekiks soodsat pinnast hallitusseente paljunemiseks.

2. Veendu, et seinad ja põrandad on sirged!