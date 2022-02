Ruloo, roomakardin, paneelkardin, külgkardin — milline kardin sobib millisesse ruumi?

See kardinatüüp on aknakatetest kõige lihtsam ja minimalistlikum.

Rulookardinaid leiab valmismõõdus suuremate kaubamajade sisustusosakondadest ja üldjuhul ei ole nende hind kõrge. Rulookardinat võib kardinafirmadest ka oma mõõtude järgi enda valitud materjalist tellida. Rulookardin võib olla näiteks pimendav, valgust hajutav või mõne muu eriomadusega. Minimalistlik rulookardin on hea valik näiteks vanade väärtkinnistute akende ette, kus tublide mõõtudega aknaorvasid ei soovita kardinatega peita. Ülestõstetuna on rulookardin akna ees pea hoomamatu, toimides õhtul alla lastuna tõhusa ruumi võõraste pilkude eest peitjana. Rulookardinat kasutatakse tihti ka külgkardinatega koos, eriti juhul, kui viimased on läbipaistvast materjalist.