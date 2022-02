FOTOD | Vaata suurejoonelisi maju ja kortereid, mis maksavad üle miljoni euro

Korter Toompeal, 2 450 000 eurot

Üks kalleimatest kinnisvaraturul olevatest korteritest on 350 ruutmeetril paiknev luksuslik elamispind Toompeal 1716. aastal ehitatud aadlielamus. Interjööri on loonud sisearhitekt Taso Mähar, kes on ajaloolise ja modernse harmooniliselt kõlama pannud. Põrandaid katab luksuslik prantsuse stiilis kalasabaparkett ning mööblist on esindatud maailma moodsa disaini paremik — ajatud, äraproovitud ja klassikaks saanud esemed ning sisearhitekti kavandatud eritellimusmööbel.

Ruumid on suurejooneliselt imposantsed ja avarad ning võimsatest akendest avanevad vaated nii vanalinnale kui ka kesklinna melule.

Põhikorruse suuruseks on 180m² ja lagede kõrguseks on 4 meetrit. Korteri põhikorrusel asuvad köök, söögituba, elutuba ja kabinet koos abiruumidega. Katusekorrusel asuvad kolm magamistuba koos kolme vannitoa ja garderoobidega. Lisaks leiab korterist ka aurusauna.

Huvi korral vaata kuulutust SIIT.

Merevaatega korter Noblessneris, 1 190 000 eurot

Korter asub Noblessneri sadamalinnakus kõige mereäärsema maja kõige eksklusiivsemal päikeseloojangu poolsel küljel. Korteri kõigist tubadest võib õhtuti nautida lummavad päikeseloojangud. 149 ruutmeetrise korteri juurde kuulub ka suur jahisadama poole avanev terrass, mis on tänu puldist juhitavatele soojuskiirguritele kasutatav ka talvisel ajal.

Erilahendusega korteri sisearhitektid on Meelis Press ja Mari-Liis Suiste. Kogu korteri arhitektuuriline plaan ja sisustus on valminud käsitööna. Peensusteni on paigas nii värvid kui materjalid. Kogu korteri puitpinnad on pandud puukiu järgi kokku sobituma. Kamina valmistamisel, põrandal aktsenttooni andmisel, köögipindadel, panipaigas, vannitubade valamute valmistamisel ja saunas on kasutatud erilist põletatud ja poleeritud looduskivi.