FOTOD | Kodu Kalamaja südames võlub äärmiselt loomingulise sisekujundusega

1930ndatel arhitekt Karl Treumanni projekti järgi valminud elamus asuv kodu on ammutanud ka sisustamisel inspiratsiooni minevikust. Eriti suur kummardus on tehtud vanale funkmööblile, mida leiab peaaegu igast ruumist. Köögimööbelgi on ümber tehtud vanast funkstiilis kummutist.

Korteri renoveerimisel on säilitatud palju selle algupäraseid jooni — alles on vanad laudpõrandad ja siseuksed. Üht-teist on ka remondi käigus lisatud. Näiteks kööki ja söögituba eraldab põnev riiulitega sein, kus on koha leidnud lopsakad toataimed.