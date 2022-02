FOTOD | 20 sinist kööki, millest inspiratsiooni ammutada

Foto: Pinterest / Kollaaž

Kui tavaline valge, hall või must köögimööbel on ära tüüdanud ja unistad hoopis mõnest kõnekamast toonist, siis võib kaaluda sumedat sinist. Sinine on värvidest kõige rahulikum ning selle erinevaid varjundeid kasutades on tulemuseks stiilne ja šikk, kuid siiski vaoshoitult elegantne köök.