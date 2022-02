Mida kööki renoveerides silmas pidada ja milliseid apsakaid vältida?

Foto: Shutterstock

Toimiva köögi kujundamine on kodu juures üks suurimaid katsumusi. Ühest küljest on oluline, et kõik vajaminev kööki kenasti ära mahuks, teisalt tahame, et köögis oleks mugav ja muretu toimetada. Et uue köögi kavandamine on ka suhteliselt kulukas protseduur, on hea oma köögi planeering mitmeid kordi läbi mõelda, kaaluda erinevaid lahendusi ja jõuda selle kõige-kõige paremani. Jagame näpunäiteid, mida silmas pidada ning milliseid apsakaid vältida!