FOTOD │ Ühetoaline korter, kus on magamisnurk eriti nutikalt lahendatud

38-ruutmeetril paikneva kodu juurde kuulub avar elutuba ja eraldiseisev köök. Kuna planeeringus eraldi magaistuba ei olnud, eraldati selle tarbeks oma nurgake. Tänu õhulistele kardinatele ja klaasseinale pääseb nii ka “magamistuppa” päevavalgust ning ruum mõjub helge ja avarana.

Mugavuse arvelt järeleandmisi tehtud pole — pisike magamisnurk mahutab ära lausa 160 cm laiuse voodi.

Pisikeses elamises on mõeldud ka kodukontori funktsioonile ning valitud on võimalikult kitsas laud, mis väga palju ruumi ei nõua. Näoga vastu seina istumine ei ole aga ise just parim lahendus, kuid siin lahendab olukorra ümar peegel, mis toob kontorinurka lisavalgust ning sügavust, peegeldades selja taha jäävat ruumi.

Elutuba on kujundatud mahedates ja pehmetes toonides. Et luua muljet avaramast ruumist, siis on püütud väötida liiga domineerivaid värve ja mustreid, mis endale liiga palju tähelepanu nõuaks.

Kui pisikestes kodudes on tihti tavaks köögi ja elutoa vahelt sein ära võtta, siis siin on köök eraldiseisvas toas. Et luua muljet voolavast ja piirideta avarast ruumist, on aga loobutud köögiuksest. Kööki on kenasti mahutatud ka pisem ümmargune söögilaud.

Tagasihoidlik köök on kujundatud samuti heledates toonides. Kuigi ruumi pole just palju, leiab siit piisavalt tööpinda ning mahukaid kappe, kuhu köögis vajaminev ära mahutada.



Vaata rohkem pilte klikkides galeriil:

Allikas: Alvhem.com