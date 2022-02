HÄID NIPPE │ Kuidas oma orhidee uuesti õitsema saada?

Kuukinga uuesti õitsemise ebaõnnestumise kõige sagedasem põhjus on ebapiisav valgus. Looduses kasvab kuuking küll suurte puude tüvedel varjus, kuid kodutingimustes tuleks neile anda võimalikult palju valgust. Parim on valgusküllane, kuid otsese päikesevalguse eest varjatud kasvukoht. Sellises kasvukohas saab kuuking piisavalt energiat, et kasvatada uus ja elujõuline õisikuvars. Valguse puudumisel on võimalik seda juurde anda tehislikult valguslampidega. Nende kasutamisel tuleb aga meeles pidada päeva pikkust ja anda valgust loomuliku päeva pikkuse järgi. Kindlasti ei tohi lamp põleda 24 tundi järjest. Sügisel lühenevad päevad annavad kuukinga taimele märku, et nüüd on aeg õiepungade moodustamiseks.