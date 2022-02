Mööblipood, kus ei pea piirduma mööbli imetlemisega

„Meile tundus algusest peale, et niisama mööbli vaatamisest ja käega katsumisest kaupluses ei piisa,“ ütlevad Konverteri kaupluse asutajad ning igapäevase tegevusega vaieldamatult kõige paremini kursis olevad Sireliis ja Raido. Ja just tänu sellele ongi hiljuti oma uuele kauplusepinnale kolinud Konverteri kaupluses lausa viis eriilmelist näidistuba, kuhu iga soovija võib põhimõtteliselt kõikidest kaupluses olevatest esemetest disainida oma isikliku unelmate toa koopia. Ja kui see tuba lõpuks täpselt õige on, siis ka kõik asjad kohe kauplusest kaasa osta.

Viies näidistoas on Konverteri asutajad proovinud luua ka teataval määral erinevas stiilis atmosfääri. Olemas on nurk, mis oma ilmelt meenutab modernset Skandinaavia stiili, samuti tuba, mis oma loomult boheemlaslik, ja tuba, mis kaetud jõulist tooni tapeediga, olles sobilikuks katsealaks neile, kellele meeldivad julged lahendused.

Kas tõesti võib poes mööblit liigutada?

„See küsimus kõlab tõesti päris tihti,“ naeravad Sireliis ja Raido. Tõsiasi on, et mööbli liigutamisele tubadesse Konverteris viltu ei vaata. Appi tullakse vajadusel nõuga, aga kui tarvis, ka jõuga. Saladuskatte all võib öelda, et Konverteris on palgal isegi üks äraütlemata vahva sisekujundaja, kellega õnnestub ehk huvilistel jutule saada... kui tal muidugi kaupluse sättimise kõrvalt parasjagu aega juhtub olema.

Seega kui tunned, et veebis mööbli valimine pole sulle, mööblipoes lihtsalt käega katsumisest ei piisa, siis jäta meelde, et Läänemere tee 74a asuvas mööbli- ja elustiilikaupluses Konverter on sul täiesti reaalne võimalus mööblit mitte ainult imetleda, vaid ka omavahel kokku sobitada. Ja täiesti nii, et mitte ükski müüja ei vaata sind altkulmu, vaid rõõmustatakse koos sinuga, kui oled omavahel suutnud luua selle täiesti enda ja unikaalse toa.

Kogu Konverteri tootevalik on nähtaval ka nende väga sisukal kodulehel www.konverter.ee