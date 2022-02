Robottolmuimeja – usin abiline või salakaval sisustuse rikkuja?

Masina valikul tasub aga mitmeid parameetreid silmas pidada, et vältida hiljem tekkivaid lisaprobleeme rikutud põranda või mööbli näol. Sotsiaalmeedias näeb vahelduva eduga postitusi, kus robottolmuimeja on rikkunud mööbli, tõmmanud seinale triibud või tekitanud parketile veekahjustuse. Kuidas selliseid vigu vältida ning kindlaks teha, et robot koju sobilik on?

Võta arvesse mööbli kõrgust

Sencor Eesti esindaja Vytenis Ruibys jagab mõned head nipid, kuidas robottolmuimejat valida: näiteks on väga tähtis arvestada mööbli kõrgusega. Enne tolmuimeja koju toomist tasub kindlaks teha, kas see mahub kenasti kodus oleva mööbli alla ning kas see saab majapidamises piisavalt vabalt ringi liikuda. “Nii saab vältida olukordi, kus tolmuimeja põrkab vastu mööblit ja hakkab sinna ajapikku täkkeid ja värvikahjustusi tekitama.”

Lisaks tuleks robottolmuimeja valikul jälgida, kas sellel on olemas kaugusandurid ning automaatse kaardistamise funktsioon. Nii saab masin ise ära kaardistada, kus mööbel täpselt asub ning oskab selle ümber toimetada vältimaks tolmuimeja pidevat seina või mööbli vastu põrkamist.

Lisaks mööbli kõrgusele tasub pilk peale heita kogu korterile — kas seal on piisavalt palju vaba pinda, mida robot koristada saab? Võib juhtuda, et väiksemates ja tihedamalt sisustatud korterites jääb robot alatasa kinni, ei pääse kitsastesse kohtadesse ning ei saa seetõttu enda funktsiooni täita.

Tee kindlaks põrandamaterjal

Selleks, et kodus olev põrandakate oma esialgse väljanägemise säilitaks, tuleb tutvuda põranda hooldamise põhitõdedega. Paljud inimesed valivad endale koju märgpuhastuse funktsiooniga robottolmuimeja, kuid hiljem tuleb välja, et nende põrandakatte materjal ei talu pidevat niiskust. Siinkohal on muidugi lihtne lahendus valida ilma märgpuhastusfunktsioonita robottolmuimeja, mille saab murevabalt tuppa toimetama lubada.

“Kui aga on soov siiski märgpuhastuse funktsiooniga masin soetada, on soovitav seda funktsiooni kasutada siis, kui on võimalik masina tegevust jälgida. Nii on võimalik vältida olukordi, kus vesi satub kogemata sinna, kuhu ta sattuma ei peaks ning kahjustab sedasi põrandakatet,” lisab Ruibys.