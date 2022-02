Neli sisustusideed, mida rakendada kontoris

Traditsiooniline lähenemine füüsilise kontori näol on olnud seni kõige loomulikum valik suurele osale tööandjatest. Mõnedes ettevõtetes on kontoris kohapeal viibimine lausa möödapääsmatu.

Tänapäevane kontor on kohandatud näost näkku kohtumiseks ja koostöö tegemiseks. Seda iseloomustavad mugavalt sisustatud ühistööruumid ja puhkealad sotsiaalseteks tegevusteks ning paindlik tööaeg. Et aidata sul paremini mõista selle töövormi võimalusi ja väljakutseid, oleme loonud kokkuvõtte erinevatest nõuannetest, mida saad oma kontoris rakendada.

1. Veendu, et tööruumides oleks hea akustika

2. Sotsiaalsed vajadused on liikumapanev jõud

3. Kõik vajavad vahel distantsi



Jälgi, et ühiskasutatavatel aladel oleks piisavalt ruumi ka distantsi hoidmiseks. Kontorisse naasmisel tuleb tagada kõigi inimeste heaolu ja turvatunne.

4. Kontorit nähakse üha enam kohtumispaigana

Just seetõttu on kasvanud nõudlus väiksemate rühmatöö- ja koosolekuruumide järele. Kompaktsed, nutikalt sisustatud ja kohandatavad ruumid lihtsustavad kolleegidevahelist koostööd ning võimaldavad läbi viia kohtumisi väliste ja sisemiste osapooltega, ilma et see häiriks teisi kontoris viibivaid inimesi.