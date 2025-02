Aiatööd, mis tuleks veebruarikuus kindlasti ette võtta

Kui ilmaprognoos peaks lubama krõbedat külma, kaitse külmaõrnu taimi spetsiaalse pakasekaitsekangaga. Kui lund pole üldse või on seda vähevõitu, kasuta kindlasti ka juurekaitsekangast. Eemalda katted kohe, kui õhutemperatuur on jälle nullilähedane.

Praegu küll lund ei ole, kuid kui see peaks veebruarikuus siiski kõikide eelduste kohaselt maha sadama, siis jälgi et raske lumekoorem ei kahjustaks taimede võrasid, eriti tundlikud on okaspuud (nt püramiidvormid, keravormid jne). Lumekahjustuse vältimiseks raputa raske lumi okstelt maha. Ära unusta, et ka seotud võraga taimed vajavad aeg-ajalt lume maha raputamist. Võimalusel raputa sulailmaga, kuna jäätunud oksad on rabedad ja murduvad kergesti.