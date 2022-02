FOTOD │ Allveelaevast ispireeritud minimaja, mille püstitamiseks kulub vaid 3 päeva

Morten Bo Jenseni disainitud 55-ruutmeetril paikneva eksklusiivse maja võib soetada 580 000 euro eest ning selle installeerimine võtab aega kõigest 3-5 päeva. Krõbeda hinna eest saab end aga hellitada korraliku täispaketiga — maja on sisustatud viimse detailini ja ära pole unustatud isegi voodipesu, käterätikuid ega hambaharjatopse. Allveelaevast inspireeritud terasmaja järgib ühest küljest industriaalset esteetikat, teisalt sulab ta tänu hiiglaslikele klaasakendele sujuvalt looduse rüppe.

Terasest köögimööbel on elegantne ja praktiline. Kogu sisustuse on disaininud Vipp’i enda disainerid. Lisaks on köök varustatud parima tehnikaga Mielelt ja Smegilt.