Mida teha, et rennid ja vihmaveetorud talvel ei jäätuks?

- kas maja pööningul on soojuslekkeid? - kas vihmaveerennid ja -torud on enne talve korralikult puulehtedest ja muust sodist puhastatud?

Ummistunud räästad jäätuvad oluliselt tõenäolisemalt ja kiiremini kui need, mis on talve hakul puhastatud. Rennide puhastamisele pole mingit alternatiivi, seda tööd tuleb teha igal aastal ning kui maja juures on suuri lehtpuid, siis mitu korda aastas. Töö on aeganõudev, aga iga eramu omanik saab sellega hea tahtmise korral ise hakkama, loomulikult võib töö ka sisse osta.