Maha sadanud lumi toob koduomanikule kohustused, millest kõrvale hiilimine võib lõppeda kopsaka trahviga

Jääpurikate eemaldamine ja lumerookimine ei ole igaühe oma asi — omavalitsused on kehtestanud heakorra eeskirjad, mis on kohustuslikud täitmiseks kinnistu ja ehitise omanikule. Eelkõige tuleb kõnniteedel tagada ohutu liiklemine, aga korras tuleks hoida ka laste mänguväljakud ja muud kinnistul paiknevad kohad, kus libedus ning katustelt langev lumi ja jää võivad inimesi ohustada. Igal majaomanikul või ühistu esimehel oleks hea lugeda läbi omavalitsuste heakorraeeskirjad, et saada aimu, millised nõudmised on talvisele heakorrale, alates sellest, milliseid puistematerjale võib libedusetõrjeks kasutada ja lõpetades lume ladustamisega. Näiteks ei tohi lund lükata sõiduteele või jätta kõnniteele juhul, kui käiguruumi jääb vähem kui 1,1 meetrit.