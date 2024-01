Levinud energiasäästu nipid, mis võivad kulusid hoopis suurendada

1. Terve maja kütmise asemel kasuta elektrilisi kütteseadmeid

Miks kütta tervet maja, kui õhksoojuspumba või elektriradiaatori abil on võimalik soojaks kütta vaid üksikud vajalikud toad. See on üks levinud väärarusaam, millega inimesed oma küttearveid pahaaimamatult suurendada võivad. Näiteks võib keskküttega maja puhul ühe toa elektriradiaatoriga soojaks kütmine minna kallimaks kui terve maja ühtlane kütmine keskküttega. Üksikute ruumide kütmisel on mõistlikum elektriliste küttekehade asemel või nendega paralleelselt kasutada hoopis kaminat või ahju.

Eesti kliimas peab kütma pea pool aastat, seega on energiatarbimise vähendamiseks mõistlik alustada küttesüsteemi üle vaatamisest. Suure tarbimisega seadmed on soovitatav vahetada välja uute ja säästlikumate vastu. Elektrilisi küttekehasid kasutades tasub jälgida elektrienergia tunnihinda ja planeerida nende kasutamine odavama hinnaga kellaajale.

2. Ruumist lahkudes kustuta alati tuled

Tulede kustutamine võib tunduda elektritarbimise vähendamiseks loogiline samm, kuid pidevalt lüliteid klõpsutades võib kokkuvõttes endale karuteene teha. Kui kodust lahkudes on mõistlik kustutada tuled ja lülitada välja televiisor, et need asjata elektrit ei kulutaks, siis kodus toimetades tulesid pidevalt sisse-välja lülitada pole mõtet.

Lahkudes ruumist vähem kui kahekümneks minutiks, on mõistlik valgustid ja teler tööle jätta, kuna nende uuesti käivitamiseks kulub rohkem energiat kui ühtlaseks tööl hoidmiseks.

Kodust lahkudes on aga siiski mõistlik kõik tuled kustutada. Samuti ei tasu seadmeid asjata elektrivõrgus hoida. Tühjalt seisavad laadijad ja ooterežiimis seadmed tuleks seinast välja tõmmata, et need asjatult energiat ei kulutaks.

3. Ruumi temparatuur tuleb hoida ühtlane isegi kodust ära olles