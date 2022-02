11 kasulikku nippi elutoa sisustamiseks

3. Mängi tekstuuriga Elutoa hubaseks muutmise jaoks on väga oluline lisada piisavalt ka tekstuuri, mida pole mitte niivõrd näha, vaid tunda. Erinevate mustritega reljeefsed pehmed mööbliesemed ja ka kõvemad pinnad annavad toale mõnusa kontrasti. Kasuta nahka, puuvilla, villa, metalli, kivi, klaasi, taimi ja veel erinevaid tekstuure. Lihtne on alustada näiteks huvitavatest patjadest.

Puit on põhiline materjal, millega elutuppa soojust lisada. Võimalusi puidu lisamiseks on palju: seinapaneelid, serveerimislaud, toolid, pildiraamid, diivanijalad ja kõikvõimalikud pisikesed aksessuaarid.

Kuigi poodides on saadaval kogu mööblikomplekt samas stiilis ja see näeb hea välja mõnes ametlikumas interjööris, siis koduses elutoas loob hubase ja kutsuva mulje erinevate mööbliesemete kasutamine. Elutuba mõjub palju isikupärasemalt, kui valid diivanile seltsiks teises stiilis ja värvitoonis tugitooli.

6. Kasuta praktilisi kangaid



Elutoa mööblikatete puhul on lisaks mugavusele väga oluline ka vastupidavus. Kuna liiga heledal või tumedal kangal jääb kulumine ja määrdumine kergesti silma, siis on nutikas kasutada mööblil vahepealseid toone. Plekkide vältimiseks on heaks materjaliks nahk, kuna seda on imelihtne puhastada. Samas on nahka kergem vigastada kui teisi materjale, seega ei pruugi see sobida koduloomadega koju.