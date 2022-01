NIPID │ Kuidas kodu veelgi hubasemaks ja kodusemaks muuta?

Kuidas veidi tühjale ruumile soojust lisada? Kasuta orgaanilistest või töötlemata materjalidest mööblit ja kangaid. Näiteks on heaks valikuks praegu moekas rotang ja alati au sees olev puit. See aitab ruumile soojust ja looduslähedust lisada.

3. Too õuemaailm tuppa

Hea viis iseloomutut korterit pisut kodusemaks muuta on tuua tuppa taimed. Säti aknalaudadele, kaminasimssidele ja riiulitele rohelise lehestikuga taimi ja vaasidesse lilli. Kombineeri erinevaid vaase, kuid vaata, et tervikmulje kaduma ei läheks. Või kasuta lihtsaid moosipurke, kui soovid veelgi rahakotisõbralikumat lahendust. Ka muud looduses kasvavad asjad on hea idee: käbid, väiksed ja dekoratiivsed kõrvitsad jne.