Ära lase toasoojal õue lipsata! Need on viis peamist soojuskadu põhjustajat

Igal juhul on see üsna kallis lahendus, sest maja seinte pindala on palju suurem kui katus. Sa ei saa ka lihtsalt ühte seina soojustada ja jätta ülejäänusid mitmeks aastaks soojustamata. Sisemine soojustamine on palju lihtsam. Siin saad seda teha ühe toa kaupa. Erilist tähelepanu tuleb pöörata seinte- ja põrandanurkadele ja liitekohtadele.

Kui majaseintes on õhupilu, on soovitatav konsulteerida spetsialistidega, kas seda saab tihedalt täita ekovilla või muu vedelikul põhineva isolatsioonimaterjaliga. Mõnedes kohtades tuleb seina lammutada, mistõttu on oluline, kui palju selle parandamine maksab.

Muidugi ei tasu arvata, et ainult eelpoolmainitud viis kohta lekitavad toasoojust. Kahjuks on neid veel. Üks selline koht on köögi õhuventilaator. Kas see on sul hästi paigaldatud ja talvel ei lase külma sisse? Sama käib õhukonditsioneeri, veetorude ja elektrijuhtmete kohta. Need on väikesed detailid, kuid kui neid on palju, võib soojuskadu olla märkimisväärne. Neid kohti tuleks seega samuti hinnata. Ka 1-5 protsendi võrra väiksem soojuskadu vähendab küttekulusid juba aasta lõikes üsna tuntavalt.