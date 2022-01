ULME! Tarbeklaasi hinnad ulatuvad oksjonitel juba tuhandetesse eurodesse

Tarbeklaasi vaasid Foto: Rauno Volmar

Tarbeklaasi vaasid on kogujate seas jätkuvalt nõutud kaup. Kui paar aastat tagasi alanud vaasibuumile ennustasid mõned peatset vaibumist, siis seni ei ole seda igal juhul juhtunud. Nüüd võib juba üsna kindlalt tõdeda, et Tarbeklaasi usin kogumine on midagi palju enamat, kui vaid ajutine koroonaajastu ajaviide.