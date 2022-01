Eksperdid analüüsivad olukorda: kas elektriküttel korterite ja majade väärtus on nüüd langemas?

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing ütleb, et kinnisvaraturg on nagu suur laev, mis üldjuhul pöörab aeglaselt ning täna ülehinnatakse ka elektrihindade tõusuga seotud pikaajalist mõju. “Esimese koroonalaine ajal usuti, et kohe hakatakse massiliselt linnast maale kolima, aga seda ei juhtunud.”

Saksingu sõnul pole elu elektriküttega elamises kunagi kõige soodsam olnud ning seetõttu pole see ka varasemalt olnud kinnisvaraostjale kõige esimene eelistus. Kõrvalkulud olnud alati kinnisvara müügihinna kujunemist mõjutanud, teisisõnu kõrged kõrvalkulud tähendavad sageli madalamat müügihinda. “See on oluline argument näiteks koduostjatele, kes on maksevõimelised, kuid mingil põhjusel peavad oluliseks madalat soetushinda. Siis võrreldakse küttearvet lihtsalt laenumaksega.“