Nendest toataimedest saab abi nohu, stressi ja unetuse korral

Foto: Shutterstock

Seda, et toataimed parandavad õhukvaliteeti, teavad paljud. Kuid teadmine, et rohelised potililled ka talvel kimbutava nohuga võitlevad, on küllaltki uskumatu avastus, mille taga on NASA teadlased, kelle ülesandeks on tagada tervislik elukeskkond maailma suurimates kosmosejaamades.