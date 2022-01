10 eriliselt visa hingega toataime, mis ei vaja palju hoolt

1. Tillandsia ehk õhutaim

Hallika varjundi ja sametiste lehtedega tillandsia on põnev taim — nagu vihjab ka tema hüüdnimi “õhutaim”, on ta suuteline kasvama ja elama ilma mullata. Eluks vajaliku niiskuse ammutab ta hoopis õhust. Mida veel ühelt toataimelt tahta? Ära jääb tüütu mullaga mässamine ja ümberistutamine. Selle asemel saad oma taime eksponeerimisse läheneda hoopis suurema loomingulisusega — pane see sobivasse kohta rippuma või aseta kividega kaunistatud pinnale. Võimalusi on lõputult!

Hooldamine: Kütteperioodil, kui õhk on kuiv, on hea teda korra nädalas spreipudelist veega pritsida. Paari nädala tagant võib taime ka paar tundi vees leotada ja siis oma kohale tagasi asetada. Jälgi lihtsalt, et taim läbi ei vettiks ega jääks vette liiga kauaks ligunema.

2. Aaloe



Aaloedele on iseloomulik suur kuivataluvus, kuna nad on levinud poolkõrbe ja kõrbealadel, paljud liigid kasvavad ka mägedes. Vöötaaloe on teistest liikidest sitkem, samas on puisaaloe levinum just toataimena. Lisaks sellele, et aaloe pakub elamises ilu ja rohelust, on ta ka tuntud ravimtaim, mis pakub leevendust põletikele, külmetusele või putukahammustustele. Aaloe suudab võidelda nii mikroobide kui seentega, mistõttu on ta visa vastu võtma erinevaid taimehaiguseid. Aaloe armastab kasvada valges kohas, kuid mitte otsese päikesevalguse käes. Liigse päikesevalguse käes tõmbuvad lehed punaseks. Vähese valguse tõttu võivad lehed jällegi kollakaks muutuda.

Hooldamine: Suvel hoida muld niiske, talvel pigem kuivana (kasta kord või paar kuus), sest taim kipub mädanema minema. Mädanema läinud taimelt võib ära võtta tütartaimed ja tipmised osad, et need päästa. Mitte jätta vett taime lehtede süvikutesse. Talvel võib kasutada lume sulamisvett ja suvel vihmavett. Lehtede õhenemine on märk kuivusest. Väetada lahjendatud ja tasakaalustatud väetiselahusega kahe nädala tagant, talvel pigem mitte väetada.