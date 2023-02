Kuidas pisike magamistuba nutikalt kujundades visuaalselt suuremaks muuta?

Tekita illusioon kõrgemast laest

Kui magamistoas on probleemiks madal lagi, aitavad ruumi visuaalselt pikemaks venitada vertikaalsed triibud. Kasutada võib puitpaneele või vertikaalsete triipudega tapeeti. Ka kitsas vertikaalne puitlaudis teeb oma töö kenasti ära ja loob illusiooni kõrgemast laest.

Vali voodile kõrge peats

Tillukese ruumi puhul väldi liiga laia ja horisontaalset voodipeatsi, mis kogu tähelepanu endale tõmbab. Selle asemel eelista õhulist ja elegantset disaini. Heaks lahenduseks on ka kõrge voodipeats, mis paneb pilku tõstma ja loob mulje kõrgemate lagedega ruumist. Põneva ja luksusliku tulemuse saab luua pehme voodipeatsiga, mille disainis on kõrgust rõhutav triibumotiiv.



Kasuta peegleid

Veel üks hea nipp on avaruse andmiseks kasutada peegleid. Need lisavad ruumile nii valgust kui ka sügavust. Peeglite nutikas kasutamine muudab ruumi avaramaks ja pealegi on see taskukohane lahendus. Parim koht peeglile on akna läheduses — nii pääseb ruumis valgus kõige paremini mõjule.

Imepisikeses ruumis, kuhu on vaja mahutada ka riidekapp, on hea kasutada peegelpindadega lükanduksi. Nii paistab tuba lausa kaks korda suurem!

Voodi ja panipaik kaks ühes

Kui ruumis on ruutmeetreid vähe, tasub ära kasutada ka voodialune pind. Selle asemel, et kohvreid ja muid suuremaid esemeid voodi alla tolmu koguma lükata, tasub valida kinniste voodialuste sahtlitega voodi, kuhu mahub nutika paigutamise juures ära väga palju kraami.

Väldi liiga kõrget mööblit

Madalam voodi ja madalamad öökapid lisavad seinapinda. See jätab toast avarama mulje. Võti peitub mastaabiga mängimises — madalamad ja võimalikult lihtsa joonega mööbliesemed lasevad ruumil suuremana paista.

Asenda öökapipealsed lambid seinalampidega

Kitsas toas pead võib-olla öökapi suurusega kompromisse tegema ja nii on iga sentimeeter selle pealispinnast arvel. Traditsioonilise lauavalgusti asemel kasuta voodi kõrval seinalampe — see on väga stiilne ja ruumisäästlik lahendus.

Värvi seinad heledates õrnades toonides