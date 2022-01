7 NIPPI | Kuidas pisike magamistuba nutika kujunduse abil visuaalselt suuremaks muuta?

Kui magamistoas on probleemiks madal lagi, aitavad ruumi visuaalselt pikemaks venitada vertikaalsed triibud. Kasutada võib nii praegu trendikaid puitpaneele, kuid abiks on ka vertikaalsete triipudega tapeet. Ka kitsas vertikaalne puitlaudis teeb oma töö kenasti ära ja loob illusiooni kõrgemast laest.

Tillukese ruumi puhul väldi liiga laia ja horisontaalset voodipeatsi, mis kogu tähelepanu endale tõmbab. Selle asemel eelista õhulist ja elegantset disaini. Heaks lahenduseks on ka kõrge voodipeats, mis paneb pilku tõstma ja loob mulje kõrgemate lagedega ruumist. Põneva ja luksusliku tulemuse saab luua pehme voodipeatsiga, mille disainis on kõrgust rõhutav triibumotiiv.



Veel üks hea nipp on avaruse andmiseks kasutada peegleid. Need lisavad ruumile nii valgust kui ka sügavust. Peeglite nutikas kasutamine muudab ruumi avaramaks ja pealegi on see taskukohane lahendus. Parim koht peeglile on akna läheduses — nii pääseb ruumis valgus kõige paremini mõjule.