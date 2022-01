NÕUANDEID | Torude külmumist saab ennetada! Mida aga teha juba külmunud torudega?

Torude jäätumise põhjused

Esiteks võib olla põhjuseks torustiku paigaldamise ebapiisav sügavus. Antud viga kohtab sageli seal, kus on keerulised, kivise pinnasega krundid ning pole kuidagi võimalik kaevata piisavalt sügavat kraavi. Samas ka pehme krundiga piirkondades paljud eksivad, arvates, et maapinna külmumise sügavus ei ületa poolt meetrit.

Teiseks on halb soojusisolatsioon torustiku avatud osadel ning torudel, mis on paigaldatud ebapiisavale sügavusele. Sellised isolatsioonimaterjalid nagu saepuru või pehme krunt, loomulikult ei sobi. Tänapäeval on olemas mitmeid tehnoloogiaid, mis võimaldavad soojendada igasuguse läbimõõduga torustikku.

Kolmas torude jäätumise põhjus on ebapiisav veevõtt. Mida see tähendab? Külmal ajal on torusid ümbritseval krundil negatiivne temperatuur, mistõttu kui näiteks toru läbimõõt on 15-20mm ja vett tarvitatakse vähe, siis vesi lihtsalt ei jõua läbida torude külmasid piirkondi. Edasi juhtub see, et vesi jäätub toru sisepinnale ning toru jäätub kokkuvõttes täielikult ära, mille tulemusena lõhkeb. Selleks, et taolist asja ei tekiks on projekteerimise käigus oluline hinnata riske, arvestada veekasutamise hulka ning vajadusel eelnevalt muuta torude diameetrit suuremaks.

Kuidas torude külmumist ennetada?