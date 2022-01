Valesti teostatud vannitoa remont võib põhjustada hallitust ja rikkuda viimistluse

Vannitoa projekteerimisel tuleks hoolimata selle kasutustihedusest arvestada keskmisest kõrgema õhuniiskusega ja võimalusega, et vett satub nii põrandale kui seintele. Eriti aktuaalne on see siis kui peres on lapsi. Vannitubade ja ka teiste niiskete ruumide viimistlemiseks ei tohiks kasutada kipsipõhiseid segusid. Kips on niiskuse suhtes tundlik materjal ja kogub endasse vett. See omakorda põhjustab aluspinna lagunemist ja hallituse teket. Vannituppa tuleks kindlasti valida tsemendipõhised ehitussegud, mis on vastupidavad niiskuse toimele ja ka mehaanilistele vigastustele.

Enne tasandussegude kasutamist tuleb hoolikalt järgida tootja juhiseid ja nõudeid aluspinna puhtusele ja tugevusele. Aluspinnad tuleks enne seguga katmist kruntida, et vähendada nende imavust ja tekitada nake seguga. Kruntimata aluspind on üheks oluliseks põhjuseks, miks ehitussegudes vesi liiga kiiresti ära imendub. Puudulik veekogus segus ei võimalda aga kõigil vajalikel keemilistel sidemetel tekkida ning segud (aga ka värvid, liimid jm. ehitus- ning viimistlusmaterjalid) ei saavuta toimimiseks vajalike omadusi.

Mis puutub kipsplaadi kasutamisse, siis niiskete ruumide seinakonstruktsioonide ehitamiseks kasutatakse spetsiaalseid vannitoaplaate, mis on vee imavuse minimiseerimiseks impregneeritud. Erilise impregneeraine tõttu on sellist sorti kipsplaadid värvuselt sinakad-rohekad.

Põrandal kasuta õiget segu

Põranda aluspinna ettevalmistamisel tuleb kõigepealt määrata trapi asukoht. Sellest saab ruumi kõige madalam punkt, kuhu hakkab voolama kogu põrandale sattunud vesi. Kui põrandasse on plaanitud paigaldada ka muid äravoolutorusid, siis tuleb need paigaldada enne põrandate valamist. Selleks, et vesi trapini jõuaks, tuleb põrandale anda kalded.