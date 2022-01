Mõned head nipid, kuidas aknalaual juba praegu rohelist sibulat kasvatada

Sibulapealsed on rohke C-vitamiini ja karotiini sisaldusega. Juba 100 grammi rohelist sibulat katab ööpäevase C-vitamiini vajaduse. Lisaks on rohelistes pealsetes sisalduvad eeterlikud õlid seedimist parandavate ja ja viirusevastaste omadustega.

Sibulapealsete kasvatamiseks on mitmeid viise. Kõige levinum lahendus on pista sibul lihtsalt sobiva suurusega veepurgi peale. Seda tehes tasub aga jälgida, et juured kuivaks ei jääks ning vesi otsa ei saaks. Aga ka vastupidi — vett ei tohi olla liiga palju. Vees ligunenud sibul kipub mädanema ja haisema minema ja seetõttu on palju nutikam katsetada hoopis teisi meetodeid. Kui mõni lillepott on tühjaks jäänud, võib sibulad pista lillepotti ja neid vastavalt vajadusele kasta. Ka kõikvõimalikele ühekordsetele plastpakenditele, mida majapidamises ikka tekib, saab sibulakasvatuse juures kasuliku rakenduse anda. Sibulad võib mullale tippida tihedalt ning vahesid vaja jätta ei ole. Ka ei pea sibulat üleni mulda torkama — piisab, kui juured saavad vajaliku mullast kätte.

Teine võimalus on asetada sibulad munarestile. Plastikust munarestid ei vaja alust, papist munarestidele tuleks leida sobiva suurusega alus, kuhu üleliigne vesi saab valguda. Enne munapesadesse paigutamist tasub sibulaid kümmekond minutit soojas vees leotada ning jälgida, et ka munaresti põhja jääks pisut vett. Plastist munaresti põhja võib panna tüki majapidamispaberit - nii on juured niisked, kuid liigniiskus ei hakak sibulamugulat mädandama.

Kolmas ning isegi kõige lihtsam võimalus on kasvatada tubaseid sibulaid kergkruusal. Tamme talu ürdiaia blogist leiab põhjaliku õpetuse, kuidas seda täpselt teha. Kokkuvõtvalt — sibulate ajatamiseks läheb sul vaja mugulsibulaid , madalat nõud sibulate tippimiseks ja kergkruusa jämedusega 4-10 mm. Oma sibulavarudest või poeletilt võib välja valida juba veidi kasvama läinud väiksemad sibulad ja panna need sobivasse ajatusnõusse, mille põhi on kaetud niisutatud kergkruusaga.