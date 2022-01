Uue põlvkonna robottolmuimeja langetab ise otsuseid ja selle töö on sama kvaliteetne kui inimtöö

Teeb iseseisvalt õigeid otsuseid

Uus ECOVACS DEEBOT T9 AIVI on üllatavalt nutikas. Tänu täiustatud tehisintellektile ja integreeritud uutele tehnoloogiatele teeb robottolmuimeja ise õiged otsused ja tema töö on sama kvaliteetne kui inimtöö.



Tehisintellektiga robot tunneb ära koguni 7 levinumat takistust ning väldib nutikalt tema teele sattunud mänguasju, toolijalgu ja lävepakke. Robot kaitseb ka mööblit ning reaalajas liikudes väldib kaableid ja muid esemeid, mis võivad harjadesse kinni jääda. Revolutsiooniline navigatsioon TrueMapping tuvastab väikeseid esemeid neli korda paremini kui LDS ja kui jätate sokid, sussid, lapid või muud esemed tema teele, võite olla kindlad, et need jäävad terveks ja robot jätkab sujuvalt tööd.

Teil ei tule müra pärast muretseda: nutikas ECOVACS DEEBOT T9 AIVI tuvastab inimesed ja puhastab seal, kus neid ei ole, ning töötab ülivaikselt, tekitamata tavatolmuimejate müra ja te saate segamatult puhata või töötada. Aga kui soovite, et teid kodus miski ei segaks, saate rakenduse ECOVACS HOME abil seadistada roboti tööaja nii, et see langeks teie äraolekuga kokku, ja täpselt kavandada selle marsruudi integreeritud kaardil, mis on kuvatud nii 2D- kui ka 3D-vormingus. Uuendusliku dToF laseripõhise mooduliga DEEBOT T9 AIVI kohandub erinevate keskkondadega, navigeerides sujuvalt nii valguses kui ka täielikus pimeduses ning puhastab hoolikalt teie kodu ilma mingi takistuseta ja ükskõik millal. Kui roboti aku saab tühjaks, ei pea te kiirustama koju seda laadima. Kui energiavaru saab otsa, läheb ECOVACS DEEBOT T9 AIVI ise laadimisjaama, et jätkata seejärel puhastamist sealt, kus see pooleli jäi.