Kui tahaks oma kodu sisustada kuidagi erilisemalt

Tihti võib kohata sõpradele külla minnes samu asju, mida oled juba mõnel kodu Instagrami kontol näinud või isegi osta planeerinud oled. Inspiratsiooni ammutamiseks pole loomulikult see üldse halb, aga kui soovid oma koduga eristuda, tasub igal juhul üle vaadata ka Konverteri tootevalik. Miks? Nimelt on Konverteri kaubavalik pärit Euroopa koostööpartneritelt – tegemist on sealsete suurte kaupluste ja ladude laojääkidega. See omakorda tähendab seda, et igat eset on kas üks või äärmisel juhul paar tükki. Ja mis kõige parem- tootevalik iga päev uueneb ja seeläbi on nende lehelt võimalik pidevalt leida uusi omanäolisi esemeid. Loomulikult on see iga kodusisustaja unelm – leida oma koju esemed, mida teistel pole ja mis on unikaalsed. Seega – kui uue kodu sisustamine, vana makeover või lihtsalt dekoreerimine pooleli, siis astu kindlasti läbi Läänemere tee 74a asuvast Konverteri Sisustusoutletist või vaata nende laia valikuga e-poodi!