Foto: Shutterstock

Meie kliimas on kodu soojustamist raske alahinnata — hästi soojustatud majas on talvel soe ja mõnus olla, ning teadagi aitab soojustus ka küttekulud kontrolli all hoida. Majas, kust kõik soe välja läheb, ei ole suurt kasu ka säästlikust maaküttest või päikesepaneelidest. Seega algab kokkuhoid ikkagi sellest, et sooja ei tohi tänavale lasta.