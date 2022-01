FOTOD | 20 rohelist kööki, millest inspiratsiooni ammutada

Foto: Kollaaž / Pinterest

Valge, must või hall köök on turvaline ja ajatu valik. Kui aga soovid elamisse pisut rohkem rõõmu ja värskust tuua, siis 2022. aasta soosib juba palju julgemaid värvivalikuid. Eriti suureks trendiks on saanud rohelised köögid - ammuta ideid, kuidas selle värviga oma kodu süda elama panna!