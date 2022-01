Värsked sisustustrendid retromööblist koduse džunglini — milliste nippidega interjööri värskust tuua?

“Eestlaste maitse pole üldjoontes palju muutunud: ülepaisutatud interjöör või moega kaasas käimine ei ole meie elanike seas populaarne,” räägib Ilmere ja lisab, et eelistatakse sisustuselemente, mida on lihtne teiste asjadega sobitada ning eri stiilidega kohandada. 2022. aastal on rõhk multifunktsionaalsel kodul, kuid värskust aitavad interjööri lisada 70-80ndate mööbel ja taimede kasutamine.

Multifunktsionaalne kodu

Covid-19 piirangute ajal said kodudest äkitselt ka kontorid, koolid ja vaba aja veetmise kohad, mistõttu on hakanud inimesed oma kodusid teise pilguga vaatama ning vajavad varasemast enam funktsionaalseid lahendusi.

Anna Ilmere lisab, et tulevikus on varasemast veelgi suurem nõudlus moodulsüsteemide ja kompaktsete mööbliesemete järgi, mida on võimalik muuta suuremaks või väiksemaks vastavalt vajadusele ja kohandada erinevate tubade järgi.

Luksuslik naturaalne kivi ja puit

Keskkonnakriis on turult söönud “mida rohkem, seda uhkem” mentaliteedi — luksust mõõdetakse kvaliteetsetest ja naturaalsetest materjalidest mööbliga, mis on ajatud ja vastupidavad, näiteks täispuidust massiivsed söögilauad ja kapid, samuti naturaalsest kivist tasapinnad.

“Inimesed soovivad, et nende eluase oleks jätkusuutlikum, rohelisem ja loomulikum — mööbel võiks rääkida lugu ja olla vastupidav,” räägib sisekujundaja ja lisab, et tänapäeva luksuslikud kodud on neutraalsed ja loodusest inspireeritud toonides. Luksuslikku värvi lisavad näiteks soe oranž või sügav meekollane.

Inspiratsioon maastikest

Uuringud on näidanud, et loodusest pärit värvikombinatsioonid ja kujundid vähendavad stressi, alandavad vererõhku ja pulssi ning aitavad kaasa produktiivsusele ja loovusele. Sel aastal soovitab sisekujundaja lisada interjööri toone, mis on inspireeritud maastikest ja metsast: oliivi- ja samblakarva rohelised toonid sobivad ideaalselt erinevate puitudega.