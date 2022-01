KÜTTEKOLLETE VÕRDLUS | Mida eelistada — kas ahi, kaminahi või pelletahi?

Puitküttega pliidil toidu valmistamine on jälle moes. Eriti hea on seal valmistada selliseid toite, mida tuleb mitmeid tunde vaaritada. Aga suurepäraselt õnnestuvad ka pitsad, leivad jms. Eriti mugav on klaasakna ja termomeetriga varustatud praeahi, kus kogu protsess püsib kontrolli all.Tänu emailkattele on praeahi hõlpsalt puhastatav.

Mida veel teada tasuks? Kamina valikul on oluliseks teguriks veel küttevõimsus. Mida see endast täpsemalt kujutab? Otsustava tähtsusega on ruumi suurus — rusikareegliks on 1 kW 4 m³ kohta. Kui kaminahju küttevõimsus on liiga suur, köetakse ruum liiga kuumaks, ja kui see on liiga väike, siis pole seal kunagi piisavalt soe. Nt 30 m³ puhul on sobiv küttevõimsus 7,5 kW (30 : 4 = 7,5)