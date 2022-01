Esimese asjana tuleks ära märkida, et vee- või jääkiht külmiku sisemuse tagumises osas ei tähenda, et külmik oleks rikkis — tegelikult on vee kogunemine külmiku seinale täiesti tavaline füüsiline protsess. Vesi kondenseerub ning koguneb alati kõige jahedamas kohas, kuna jahe õhk suudab hoida endas vähem niiskust kui soe õhk. Külmikutes kondenseerub vesi tagaseinal just seetõttu, et seal asub aurusti, mis eraldab külmiku sisemusest „soojuse“.