Ära riski oma tervisega! Loe, kui kaua erinevad toidud külmikus säilivad

Kui valmistad kohe suurema portsjoni ja plaanid seda külmikus säilitada, siis jaga suur portsjon väiksemateks osadeks ja lase selle jahtuda. Ära pane kuuma toitu külmikusse, sest see tõstab seal olevat temperatuuri. Kasuta toidu hoiustamiseks kvaliteetseid kaanega karpe, mis on puhtad ja heas seisukorras. Ära hoiusta toitu metallpurgis.

Toit, mis on liialt kaua köögikapil seisnud toatemperatuuril, võib juba sisaldada kahjulikke baktereid. Seetõttu on mõistlik toit umbes kaks tundi peale valmistamist panna külmikusse. Kui toit on maha jahtunud, siis võib selle ka varem külmikusse panna. Kui söök on aga rohkem kui kaks tundi kapil olnud, ei pruugi see enam söömiseks turvaline olla.