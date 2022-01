Kuidas valida valamukappi — kui suur, millisest materjalist ja mis värvi?

Asukoht: leia valamukapile koht, kus see kõige vähem liikumist takistaks. Samuti mõtle läbi, kas visuaalselt kõige sobivama asukoha juurde on võimalik torustikku üldse vedada. Arvesta ka kapiustega, mis lahti hakkavad käima.

Materjal: niiskes keskkonnas tasub eelistada vastupidavaid ja kestvaid materjale. Eriti oluline on see tööpinna puhul ning heaks valikuks on näiteks kivist tööpinnad. Niiskesse ruumi sobib hästi ka puit — juhul kui selle eest hoolt kanda ja mitte puitu pikaks vee alla ligunema jätta, ei juhtu puiduga midagi. Sama laminaadiga — niikaua, kui puit on kenasti niiskuse eest suletud ja vannitoas korda peetakse, võivad ka lamineeritud pinnad aastakümneid ilusad püsida.

Stiil: võrdselt hästi võib mõjuda nii stiilne eritellimusmööbel kui ka uue elu saanud vana kummut, mis on valamukapiks muudetud. Valiku tegemisel on kõige lihtsam lähtuda ülejäänud tubade stiilist või maja vanusest. Samas on vannituba täiesti eraldiseisev ruum ja oma maailm, kus me just tervet päeva ei veeda ning kus võibki pisut mängulisemalt ja julgemalt sisekujundusideid lendu lasta.