FOTOD | Disainerid kujundasid nutika kodu kõigest 13 ruutmeetrile

Igal kapil on oma funktsioon ning mõõdud on võetud konkreetseid esemeid ja nende asukohti silmas pidades. Oma kohad on planeeritud nii kodutehnikale kui ka raamatutele ja lauamängudele. Kapiuksed toimivad ka kasulike pindadena — üks ustest on muudetud näiteks kirjutuslauaks.