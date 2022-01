Peamised põhjused, miks pank ei pruugi kodu ostmiseks laenu anda

Pank vaatab alati laenutaotleja krediidiajalugu ning kui see ei ole puhas, on vastus laenutaotlusele tavaliselt negatiivne. Mis rikub täpsemalt krediidiajaloo ja kuidas olukorda parandada?

Pangad lähtuvad sellest, et potentsiaalne laenuvõtja peaks suutma regulaarselt laenu tagasimakseid teha — tema sissetuleku ja kulude tasakaal on väga oluline. Kui laenuvõtjal on aktiivsed laenud, mille igakuised tagasimaksed on jätavad kätte liiga vähe raha, siis võiks ta olla valmis selleks, et pank keeldub laenu andmast. Laenuvõimalustest ülevaate saamiseks tuleks välja selgitada oma krediidipotentsiaal, pöördudes kas otse panga krediidiosakonna poole või kasutades panga veebilehel olevat laenukalkulaatorit.