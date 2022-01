2022 trendid — kolm loodusest inspireeritud magamistuba

Glamuurne sisekujundus on sel aastal vähemalt magamistoast mõneks ajaks taandumas, et teha ruumi lihtsamatele, looduslikumatele materjalidele ja värvitoonidele. Magamistoa kujundamisel võiks mõtetes rännata näiteks Prantsusmaale Provence’i. Valged sisustuselemendid, värvitud puitpinnad ja lavendlipõldude tooni aktsendid – prantsuse spontaansus ühes õdususega on alati kindla peale minek, luues magamistuppa ideaalselt rahustava õhkkonna. Inglise stiili austajad saavad soojust lisada pruunide, kollaste ja punaste toonidega. Seades kokku erinevad tekstuurid (kehtib ka voodipesu ja muude tekstiilide kohta, sest lisaks puuvillale võib kasutada näiteks lina, siidi või miks mitte ka villa), on tulemus taas soe ja hubane.