IDEID | Kujunda moodboard ’i ehk tujutahvli abiga

Kui seda artiklit loed, siis ilmselt ei ole sa sisearhitekt, aga tea, et iga edukas sisekujundusprojekt saab alguse moodboard’ist ehk tujutahvlist. See on miski, mille ka sina saad endale lihtsa vaevaga valmistada.

Mis on moodboard on ja miks see oluline on?

Moodboard ehk tujutahvel on komplekt fotodest, mis peegeldavad ideid, mida tahaksid sisekujunduses ellu viia. Need on mõtted, mida oled aja jooksul kokku kogunud, ehk justkui sinu tulevase kodu soovinimekiri: millist stiili ja meeleolu sa eelistad, millised värvid võiksid su kodus olla ning kuidas sätitud mööbel ja muud detailid. See on justkui kõigi sinu ideede kogum, mille põhjal otsustada, mis üldse käiku läheb ja mis välja jätta. Ühtlasi aitab see hoida ära võimalikud (ja kulukad) vead.

Milliseid moodboard’e olemas on?

Sisekujundajatele meeldib luua erinevaid moodboard’e. Näiteks koondavad esimest tüüpi moodboard’id mööbli ja pisidetailid ühte kohta, et aidata mõista, kuidas erinevad asjad üksteisega kokku sobivad. See on suurepärane moodboard, mis panna kokku siis, kui läheb suuremaks mööbliostuks ja tahad kindel olla, et miski, mille oled välja valinud, ikka ostu väärt on.

Teist tüüpi moodboard on mõeldud hetkeks, mil alles asud ruumi planeerima ja pead otsustama, millise viimistlusega parkett valida, millist värvi võiksid olla seinad ning millised tekstiilid sobivad neid täiustama.

Kolmandat tüüpi moodboard on palju abstraktsem. Selles ühendatakse pildid, mis üheskoos tekitavad mingi konkreetse tunde või emotsiooni ning aitavad paremini mõista ruumi atmosfääri. Need fotod ei pea üksteisega täiuslikult sobima ja võivad esindada erinevaid asju. Peamine eesmärk on, et need sulle lihtsalt meeldiksid.

Kõigist neist kolmest moodboard’ist on loomingulise protsessi ajal kindlasti palju abi.

Kuidas valmistada moodboard’i?