Ettevõte, mille töötajad saavad puhkepauside ajal videomänge mängida

„Muidugi teeksin seda hea meelega veelgi rohkem,“ naerab IKEA Tallinna tellimis- ja väljastuspunkti juhi asetäitja Martin Tomberg ja lisab, et kolleegidega videomängude mängimine võimaldab tööülesanded korraks peast visata ja siis nende juurde uue hooga tagasi pöörduda.

„Üritan seda võimalust kasutada vähemalt paar korda nädalas, ja nii palju kui ma näinud olen, on see ala enamasti hõivatud. Töökaaslased kasutavad seda lõõgastumiseks. Mulle meeldib, et see loob koduse tunde,“ ütleb üks IKEA töötaja.

Videomängudest võrdsete hüvedeni





„Me pingutame palju selle nimel, et töökaaslased oleksid motiveeritud ja et meie juures oleks hea töötada,“ ütleb IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht Inga Keres. Tema sõnul on IKEA eesmärk olla enamat kui lihtsalt töökoht.

Et IKEA kultuuri üheks aluseks on võrdsus, kantakse ettevõttes hoolt selle eest, et kõik rahalised ja mitterahalised hüved oleksid kättesaadavad kõigile töötajatele.

„Kui ettevõte saavutab soovitud tulemused, makstakse boonust kõigile töötajatele hoolimata nende ametikohast või osakonnast, kus töötatakse. Kõigile — nii puhastustöötajatele, logistikutele, müügimeeskonnale kui juhtkonnale kehtivad võrdsed sportimishüved, boonused, IKEA allahindlused ning arengu- ja õppimisvõimalused,“ kinnitab IKEA esindaja.

