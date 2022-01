Magamistuba on enamat kui voodi

Investeeri voodipeatsisse



Jah, voodi puhul on kõige olulisem see, milline madrats seda katab, aga luksusliku atmosfääri aitab luua just glamuurne voodipeats. Sellest saab magamistoa troon, eriti kui tegemist on sametise või kulladetailidega versiooniga. Eelista neutraalseid toone ja kahekordset kõrgust ning juba näed, kui palju see ruumi muudab.



Kujunda värskete lõikelilledega



Ühes luksuslikus magamistoas pole ruumi potitaimedele, vaid tõeliselt elegantse väljanägemise saavutad, kui asetad tuppa just värsked lõikelilled, näiteks pojengid või roosid. Kõik ei saa endale sellist luksust lubada, aga kõigi magamistoad ei näe ka luksuslikud välja.

Hellita end lõhnaküünlaga



Paljude rikaste inimeste magamistubadest leiad luksuslikud lõhnaküünlad, mida ei müüda mitte tavalistes toidu- või sisustuspoodides, vaid sageli hoopis nišiparfüümide kauplustes. Kui sellise küünla süütad, on vahe märgatav – ruum täitub õrna valguse ja meelirahustava aroomiga. Muuseas, eelista šikki monotoonset pakendit, nagu brändidel Neom Organics, Diptyque või Jo Malone.



Kaunista seinad



Kui sa ei aja taga just väga minimalistlikku stiili, jätavad lumivalged seinad natukene külma mulje. Selle asemel eelista sügavaid juveelitoone või luksuslikku tapeeti, mis muudab magamistoa soojemaks ja elegantsemaks.

Üks lihtsamaid viise, kuidas magamistuba luksuslikumaks muuta, on kasutada peegleid. Lisaks sellele, et peeglid muudavad ruumi avaramaks ja valgemaks, on kauni disainiga peegel ka glamuurne sisustusese.

Muidugi lisab ruumi luksuslikku puudutust ka mõni kaunis kunstiteos, mis näitab omaniku iseloomu. Stiliseeri kokku omavahel sobivaid värvitoone, näiteks roosat, kuldset, hõbedat, kreemjaid ja pastelseid nüansse.

Et varbad püsiksid soojas ...



Pole midagi meeldivamat, kui astuda voodist välja mõnusalt karvase (soovitatavalt säravvalge või kreemja) vaiba peale. Sobivad tekstuurid muudavad ruumis nii mõndagi ja aitavad saavutada luksusliku väljanägemise.



Stiliseeri voodiümbrus