Rõdud — klaasida või mitte?

Kinnine rõdu lisab kodule turvatunnet, sest rõduklaase ei ole võimalik väljastpoolt avada. Need on seestpoolt lukustatud riivi ja lapselukuga. Ühtlasi on suletud rõdu turvalisem ka lastele ja lemmikloomadele.

Soojapidavus paraneb oluliselt. Mitmed mõõtmised on näidanud, et rõdu temperatuur on välistemperatuurist kõrgem. Näiteks seina termograafilisel mõõtmisel on erinenud seina temperatuur vastavatel tingimustel 1,5 °C võrra. Kuigi esmapilgul tundub toodud number väike, mõjutab see reaalses elus küttekulusid umbes 7,5%.