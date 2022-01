Kus on kodukoht? Kolm Eesti linna, kus oleks äge elada

Kui vahepeal tundus, et kogu Eesti voolab Tallinna kokku, siis koos pandeemiaga hakkas midagi muutuma, paljudele meenus lapsepõlv või suvitamine kuskil puust alevis või hoopiski rannakülas ja isegi keset talve hakati otsima võimalusi „juurte juurde” minemiseks.

Üksiti on trend iseloomulik praegusele nostalgitsevale ajale: kogutakse vanu nõusid, tehakse käsitööd, kantakse uhkusega vanaemade kleite. Kinnisvaraturul on nostalgitsemise ja üldise elujärje paranemise käigus toimunud viimase aasta-pooleteisega korralik hinnatõus, ning seni kõrvalisteks ja vähetähtsateks loetud piirkonnad on ühtäkki muutunud huvitavateks. Kellel ei ole nostalgilist lapsepõlve tagasiminemise kohta, see vaatab avatud silmadega ringi ja otsib midagi, mis tõesti meeldib.

Korraliku sissetulekuga ja endaga hästi hakkamasaav pere ei taha ilmtingimata odavaimat kinnisvara, vaid hindab võimalust majja või korterisse kohe sisse kolida ja vähesed vajalikud tööd spetsialistide abiga või oma kätega ära teha. Mets, meri, jõgi, järv ja värske õhk on jätkuvalt tähtsad, aga veel tähtsam on võimalus pääseda soovi korral mugavalt liikuma. Sobiva koduni viib korralik tee ja sinna saab ka ühistranspordiga. Kuigi räägitakse „metsa sisse ära” kolimisest, peab lähikonnas olema arstipunkt, pakiautomaat, kauplus ja raamatukogu. Eestis on vahemaad õnneks küllalt väikesed, nii et 30 kilomeetri raadiuses kohalikust keskusest on täitsa hea elada.

Kolm linna, kus oleks äge elada

Kaks viimast aastat on siseturismi oluliselt soodustanud ja elavdanud ning tänu sellele on paljud avastanud Eestis enda jaoks täiesti uusi piirkondi, neisse armunud ning otsivad võimalust rajada sinna oma (teine) kodu.