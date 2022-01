Mida tähistavad erinevad energiamärgised?

Uue kodu soetamisel või ehitamisel tuleb kindlasti arvesse võtta ka tulevasi kommunaalkulusid. Ostmine ja ehitamine on kopsakas väljaminek, ent kodu igakuine ülalpidamine tõotab stabiilset kulu – kõik tahavad ju punase ninaga külma pakase käest otse sooja tuppa astuda. Energiasäästlik maja – see tähendab võimalikult kõrge energiamärgisega – on kahtlemata soodsam üleval pidada, kuid siin pole mängus vaid erahuvid.

Alates 2013. aastast on energiamärgised Eestis ka kohustuslikud. Nii-öelda ehku peale ehitamist enam ei toimu, vaid hoone energiatarbimine tuleb mõõta, kirja panna ja seejärel energiamärgis taotleda. Energiamärgistega on niisamuti nagu koolihinnetega (vähemalt kõrgkoolides) – mida kaugemale tähestikus liigub energiaklassi tähistav täht, seda kehvem on tulemus. Kõige esimene tähtedest on loomulikult kõige parem. Vaatame üle, millised on erinevaid energiamärgiseid iseloomustavad märksõnad.