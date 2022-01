Harmooniline ja sarmikas, aegadesse põimitud kodu

1890. aastal ehitatud majas asuv 66-ruutmeetrine kolmetoaline elamine mõjub ruumikalt tänu avarale köögi-elutoa planeeringule. Üsna pisikesest esikust avaneb kohe vaade elutuppa, kus pilku püüavad rivis olevad suured aknad, mis loovad avarust veelgi.

Elutuba on nagu salong mõnest ajastutruust filmist, ainult et uues kuues. See lisab kodule omapära — oskust siduda uut ja vana.

Hubases ja mugavas, kuid ikka skandinaavialikus võtmes elamises on muidugi naturaalne puitpõrand, mis on saanud heledat, kergelt läbikumavat tooni. See loob aluse kogu interjöörile ja selle juurde on lihtne põimida ülejäänud sisustust.

Elutuppa mahub sohva, imetlusväärne tugitool, kummut, laud ja muidugi ei puudu siit taimed ning kunst.

Avar ruum on kujundatud kolmeks: elutoa vastu jääb köök ja nende kahe vahele söögilaud. Köök on loodud kestma — ajatu köögimööbli disain ja marmorist töötasapind on tõestuseks. Laud on väga lihtne, kuid nagu teame, peitub lihtsuses peitub võlu ja see sobib just tasakaaluks muude esemetega, mis soovivad olla kõnekamad.

Magamistoad asuvad vaikse hoovi pool. Üks neist on sisenemisega elutoast. Seal on valitud seintele kahe värvi kooslus, mis loob unenäolise miljöö.

Teise magamistuppa pääseb esikust ja siin tervitab seintel tapeet. Mõlemad magamistoad on kujundatud sealse asuka olemust silmas pidades.

See hubane kodu asub Göteboris ja on müügis, vaata rohkem inspireerivaid pilte Alvhem Makleri kodulehelt.