Pamparohi — šikk, õhuline ja moekas taim vaasi

Pamparohi on ses mõttes üks mõnusamaid ja inspireerivamaid taimi ning seda just tänu oma metsikule ja naturaalsele loomule.

Pamparohi on silmapaistvalt dekoratiivne kõrreline, pärineb Lõuna-Ameerika lõunaosast, sealhulgas Pampase piirkonnast, mille järgi see on nimetatud. Heades tingimustes kasvab 1,5-meetriseks. Igal juhul on ta ideaalne täitma vaase meie kodus igal aastaajal. Eriti sobib maalähedase ja boho chic stiiliga, aga kindlasti on kauniks täienduseks ka minimalistlikusse koju.