Ostsime talumaja alles sel kevadel ja 2020. aasta möödus erinevaid talukohti uudistades. See on traditsiooniline rehielamu, mis on ehitatud 19. sajandi lõpul. Koduotsing on veel värskelt meeles ja üks väga oluline kriteerium oli mõistagi asukoht. Oleme elanud Tallinna kesklinnas ja seejärel planeerisime just majaehitust Tartu lennujaama lähedusse, kui taipasime, et on viimane aeg teha kannapööre ja luua kodu sinna, kuhu süda tõeliselt kutsub – loodusesse. Meie esimene eelistus oli Lõuna-Eesti.