Kasulikud nipid suurema magamistoa sisustamiseks

Kui voodi suurus on kindlaks määratud, saad keskenduda kujundusele. JYSK pakub puidust, metallist ja kangaga kaetud voodiraame, kusjuures kõikidesse raamidesse võib panna nii vaht- kui ka vedrumadratsi. Suuremasse magamistuppa sobivad paremini puitvoodid, mis on tavaliselt massiivsemad – avaras ruumis tekitavad nende suurus ja naturaalne värv visuaalse keskpunkti. Väiksema ruumi jaoks vali aga midagi heledat ja vähem pilkupüüdvat, et mööbel sulanduks toa üldinterjööri ning ei tekiks tunnet, et tuba on liiga täis. Kaalu ka kontinentaalvoodi ostmise võimalust. Kontinentaalvoodi põhifunktsioon on pakkuda kõike ühes. Maksimaalse magamismugavuse tagamiseks ei vaja see voodi lisaelemente. JYSK pakub ka sisseehitatud hoiukastidega ja spetsiaalselt kohandatud voodipeatsiga eri suuruses ja kvaliteediga kontinentaalvoodeid. See säästab oluliselt aega, mis muidu kuluks sobiva voodiraami, -ribide ja madratsi komplekteerimisele.

Kapp on kodu lahutamatu osa, mille funktsiooni läheb eriti tarvis magamistoas. Riidekapp peab olema piisavalt suur, et sinna mahuksid paksemad riided, kuid samal ajal ei tohi see võtta liiga palju ruumi, eriti siis, kui elad väikeses korteris. JYSK pakub erineva kujunduse ja suurusega riidekappe, et vastata eri funktsioonidele ja interjööri disainile. Kõige populaarsemad on tammepuidust mudelid, mille naturaalne toon annab igale ruumile looduslikku helgust ja kergust. Ka valged kapid on küllaltki nõutud Skandinaavia stiilis interjööri jaoks. Kappi paigutatud riiulid ja nagid on saadaval erinevas kombinatsioonis ja suuruses ning sellele vastava kapiuste arvuga. Kui ruum ei ole suur, soovitame valida peegliuksega kapi – see on nii funktsionaalne kui ka kujunduselement ruumis, muutes selle visuaalselt laiemaks.